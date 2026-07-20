prima categoria il valsa della linea verde affidato a mister panini

Notizia in breve

Il Valsa Savignano è stato presentato al parco del Gelso Bianco, con il nuovo allenatore Alberto Panini al timone. La squadra parteciperà alla terza stagione consecutiva in Prima Categoria. La presentazione si è svolta recentemente e ha visto coinvolti i rappresentanti del club e i tifosi. La formazione continuerà a competere nel campionato di Prima Categoria, con il nuovo tecnico che ha già iniziato la preparazione.