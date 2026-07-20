Prima Categoria Il Valsa della linea verde affidato a mister Panini
Il Valsa Savignano è stato presentato al parco del Gelso Bianco, con il nuovo allenatore Alberto Panini al timone. La squadra parteciperà alla terza stagione consecutiva in Prima Categoria. La presentazione si è svolta recentemente e ha visto coinvolti i rappresentanti del club e i tifosi. La formazione continuerà a competere nel campionato di Prima Categoria, con il nuovo tecnico che ha già iniziato la preparazione.
Si è svolta presso il parco del Gelso Bianco la presentazione del Valsa Savignano, pronto alla terza stagione di fila in Prima e affidata al nuovo tecnico Alberto Panini. "Siamo pronti per una nuova stagione – ha dichiarato il dg Marco Fiorini – con una rosa giovane con età media di 22 anni, un bel mix con calciatori d’esperienza, che possa disputare un campionato di consolidamento. Il ds Bettuzzi ha lavorato bene, puntando sui giovani in linea con la filosofia Valsa, partendo dal mister Panini, con un occhio alla sostenibilità che è fondamentale". Portieri: Filipskyy Fabio (Spilamberto ‘07), Trenga Marco (Villadoro ‘93) Difensori: Bettelli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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