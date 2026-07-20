Alessandro Preziosi ha raccontato che la sua svolta professionale avvenne il giorno della laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. L’attore ha spiegato di non aver mai smesso di mettersi alla prova, passando dal diritto al palcoscenico. In un’intervista al Corriere della Sera, ha condiviso come la sua carriera si sia sviluppata dopo aver conseguito la laurea, senza abbandonare la passione per la recitazione.

Il racconto dell’attore. Alessandro Preziosi, a Corriere della Sera, ha raccontato che la svolta della sua vita arrivò nel giorno della laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Mentre si preparava a discutere la tesi, ingoiò accidentalmente il tappo di una penna, un episodio che gli fece comprendere come quella non fosse la strada da seguire. «In quel momento ho capito che la mia strada era un’altra», ha ricordato. L’attore ha spiegato di non avere inizialmente l’ambizione di intraprendere la carriera artistica, ma di aver deciso di partire per Milano dopo aver letto di alcuni provini aperti al Teatro Filodrammatici. Lo spinse soprattutto il desiderio di sperimentare nuove esperienze, lasciando Napoli «senza le spalle coperte, senza niente in tasca». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Preziosi: «Dal diritto al palcoscenico, non ho mai smesso di mettermi alla prova»

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