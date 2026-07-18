Luca Zingaretti, pensando alle sue figlie Emma, 15 anni, e Bianca, 11, cita La tempesta perfetta di Sebastian Junger: “Se sei in barca e si rompe il timone, sistemi il timone. Se si rompe l’albero, sistemi l’albero. Ma quando arriva la tempesta perfetta, tornare in porto diventa difficile”. Per l’attore è un’immagine che descrive bene la condizione dei giovani di oggi: “Vedo sommarsi la crisi economica, la crisi climatica, l’intelligenza artificiale, i social. Vedo la velocità con cui tutto cambia. Noi boomer veniamo da un tempo più lento, che ci permetteva di costruirci le radici. A questi ragazzi, invece, il terreno cambia di continuo sotto i piedi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con mia moglie Luisa Ranieri ci siamo dati una regola che mi fa venire ancora più voglia di svegliarmi con lei e mettermi a cantare. Montalbano? Ho smesso perché non c’erano più le condizioni”: parla Luca Zingaretti

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