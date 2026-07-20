Il professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo e ricercatore internazionale, è tra i vincitori del Premio Janara 2026 nella categoria Ricerca. Il riconoscimento sarà consegnato durante “La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che si svolgerà nel centro storico di Benevento dal 24 al 26 luglio. L’evento premia figure di rilievo nel settore della ricerca, con il professor Ascierto tra i premiati di quest’anno.

È il prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo e ricercatore di fama internazionale, uno dei vincitori del “Premio Janara” 2026 (settore della Ricerca), organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, in programma nel centro storico del capoluogo sannita dal 24 al 26 luglio prossimo. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice dell’evento che è giunto alla sua quattordicesima edizione. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato 25 luglio (ore 20,30) in Piazza Federico Torre a Benevento e sarà condotta dal giornalista Antonio De Cristofaro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Premio Janara 2026, riconoscimento al professor Paolo Antonio Ascierto

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