Premier Padel a Malaga Coello-Tapia conquistano il quinto torneo consecutivo

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Malaga, Coello e Tapia hanno vinto il quinto torneo consecutivo nel Premier Padel. La sfida tra Spagna e Argentina, che si ripete frequentemente, riguarda anche il padel, dove le due nazioni si confrontano ogni anno per i titoli mondiali nelle diverse categorie. La partita si è conclusa con la vittoria dei due atleti sudamericani. La competizione si inserisce nel quadro delle sfide internazionali tra le due nazioni più tecnicamente avanzate nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spagna-Argentina ha assegnato il Mondiale di calcio, ma nel padel è una sfida a cui si assiste praticamente da sempre: sono le due nazioni più tecnicamente avanzate e si affrontano ogni anno a livello di nazionale per conquistare i titoli iridati nelle varie categorie. Nel circuito Premier Padel, ovviamente, iberici e sudamericani si “mischiano”, formando coppie ibride. E nel weekend appena concluso, domenica in finale nel P1 di Malaga c’erano in campo tre coppie ispano-argentine e una tutta a tinta “roja”. La finale maschile, in realtà, non c’è quasi stata. Juan Lebron e Leo Augsburger sembravano aver quasi la pancia piena dopo la tiratissima semifinale vinta contro Ale Galan (ex compagno e ora gran rivale del “Lobo”) e Federico Chingotto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

premier padel a malaga coello tapia conquistano il quinto torneo consecutivo
© Gazzetta.it - Premier Padel, a Malaga Coello-Tapia conquistano il quinto torneo consecutivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Premier Padel Brussel Highlights | Finale mannen | Coello/Tapia vs Lebrón/Augsburger

Video Premier Padel Brussel Highlights | Finale mannen | Coello/Tapia vs Lebrón/Augsburger

Notizie e thread social correlati

Premier Padel Valencia, finale col brivido: la spuntano Coello-TapiaIn finale a Valencia, Coello e Tapia hanno vinto il torneo di Premier Padel dopo aver recuperato da uno svantaggio di 5-2 nel terzo set.

Padel a Roma: Coello e Tapia dominano il Foro ItalicoCoello e Tapia hanno vinto il torneo di padel al Foro Italico, battendo in finale Brea e Triay.

Temi più discussi: Malaga P1 Premier Padel 2026: Orari e Programmazione; Infortunato, Andrea Ustero si ritira dal Málaga P1 con Ari Sánchez; Premier Padel Malaga P1: Usciti i tabelloni finali; P1 Malaga: Coello/Tapia impressionanti! Che rivincita di Gemma e Delfi.

premier padel premier padel a malagaPremier Padel in tv, Malaga P1 su Sky e NOW: domenica le finali su Sky Sport MaxDa venerdì 17 a domenica 19 luglio appuntamento con il torneo spagnolo del circuito Premier Padel. Quarti, semifinali e finali in diretta su Sky e in streaming ... sportface.it

Malaga, Coello-Tapia dominatori. Bea fa festa in casaVenticinque tornei targati Premier Padel, più undici conquistati nell’era del World Padel Tour: serve altro, come biglietto da visita di Coello e Tapia? Il 36° titolo, messo in bacheca questa domenica ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web