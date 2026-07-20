A Malaga, Coello e Tapia hanno vinto il quinto torneo consecutivo nel Premier Padel. La sfida tra Spagna e Argentina, che si ripete frequentemente, riguarda anche il padel, dove le due nazioni si confrontano ogni anno per i titoli mondiali nelle diverse categorie. La partita si è conclusa con la vittoria dei due atleti sudamericani. La competizione si inserisce nel quadro delle sfide internazionali tra le due nazioni più tecnicamente avanzate nel settore.

Spagna-Argentina ha assegnato il Mondiale di calcio, ma nel padel è una sfida a cui si assiste praticamente da sempre: sono le due nazioni più tecnicamente avanzate e si affrontano ogni anno a livello di nazionale per conquistare i titoli iridati nelle varie categorie. Nel circuito Premier Padel, ovviamente, iberici e sudamericani si “mischiano”, formando coppie ibride. E nel weekend appena concluso, domenica in finale nel P1 di Malaga c’erano in campo tre coppie ispano-argentine e una tutta a tinta “roja”. La finale maschile, in realtà, non c’è quasi stata. Juan Lebron e Leo Augsburger sembravano aver quasi la pancia piena dopo la tiratissima semifinale vinta contro Ale Galan (ex compagno e ora gran rivale del “Lobo”) e Federico Chingotto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier Padel, a Malaga Coello-Tapia conquistano il quinto torneo consecutivo

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Premier Padel Brussel Highlights | Finale mannen | Coello/Tapia vs Lebrón/Augsburger

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