Predictive Margin Intelligence | Graded progetta l’IA che calcola il rischio nelle commesse industriali
Graded ha sviluppato “Predictive Margin Intelligence”, un’IA che stima il rischio nelle commesse industriali. Il sistema analizza dati e prevede possibili criticità, permettendo alle imprese di intervenire in anticipo. Il progetto mira a migliorare la gestione dei margini e ridurre le perdite. La tecnologia è già in uso in alcune aziende italiane, che hanno segnalato un incremento della precisione nelle previsioni di rischio e una maggiore efficienza operativa.
L’intelligenza artificiale non è più solo una promessa tecnologica, ma un asset concreto per la competitività delle imprese italiane. A dimostrarlo è il progetto presentato da Graded – storica realtà industriale napoletana attiva nel settore energetico – in occasione del roadshow della Digita Academy, nel cuore del Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio. L’azienda, che figura come Partner Platinum dell’Academy fin dalla sua prima edizione, ha lavorato con Wanda Napoletano, giovane talento del percorso formativo, su un Project Work che segna un cambio di paradigma nel modo in cui l’impresa gestisce il ciclo di vita delle commesse. Il sistema sviluppato punta a superare l’attuale frammentazione dei flussi informativi tra i diversi uffici aziendali (tecnico, gare, contabilità). 🔗 Leggi su 2anews.it
America's Dark Surveillance: How the System Sees You as the Enemy
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