Predictive Margin Intelligence | Graded progetta l’IA che calcola il rischio nelle commesse industriali

Notizia in breve

Graded ha sviluppato “Predictive Margin Intelligence”, un’IA che stima il rischio nelle commesse industriali. Il sistema analizza dati e prevede possibili criticità, permettendo alle imprese di intervenire in anticipo. Il progetto mira a migliorare la gestione dei margini e ridurre le perdite. La tecnologia è già in uso in alcune aziende italiane, che hanno segnalato un incremento della precisione nelle previsioni di rischio e una maggiore efficienza operativa.