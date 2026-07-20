Oggi pomeriggio a Prato, nella zona industriale Est, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto due capannoni, i quali sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, e alcune aziende sono state evacuate per motivi di sicurezza. L'incendio ha richiesto l'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine per contenere le fiamme e gestire la situazione. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell'incendio.

PRATO – Paura oggi pomeriggio, 20 luglio 2026, a Prato dove, nella zona industriale Est, è divampato un grosso incendio mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. L’allarme è scattato intorno alle ore 14.30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno diun’azienda tessile in via Campostino di Mezzana, estendendosi rapidamente a due capannoni. In pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra l’area industriale, risultando ben visibile dagran parte della città e anche dai vicini comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, affiancate dal personale sanitario del 118, mentre la polizia municipale ha provveduto a chiudere e regolare il traffico nella zona per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: pauroso incendio nella zona industriale, due capannoni avvolti dalle fiamme. Evacuate alcune aziende

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