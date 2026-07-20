Prato maxi incendio nella zona industriale | brucia l' orditura Gt 2000 evacuate le aziende vicine

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona industriale Est di Prato. Le fiamme hanno coinvolto l’orditura Gt 2000, provocando l’evacuazione delle aziende vicine. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze di soccorso. L’incendio ha richiesto diverse ore di intervento per essere domato. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause o sui danni.

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale Est di Prato, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. L'allarme è scattato intorno alle ore 14.30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all'interno di un'azienda tessile, l'orditura GT 2000, in via Campostino di Mezzana, estendendosi rapidamente a due capannoni. In pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra l'area industriale, risultando ben visibile da gran parte della città e anche dai vicini comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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