L’Italia di volley si prepara a disputare l’ultima settimana della fase intercontinentale della Nations League 2026 a Osaka. L’obiettivo è ottenere la qualificazione alle Finals di Ningbo, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. Yuri Romanò ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare e di voler arrivare fino in fondo in ogni competizione. La squadra cerca di ottenere i punti necessari per passare il turno e qualificarsi alla fase finale.

L’Italia si appresta ad affrontare a Osaka la terza e ultima settimana della fase intercontinentale della Nations League di volley 2026, con l’obiettivo di staccare il pass per le Finals in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri occupano attualmente la sesta posizione in classifica generale con 16 punti (cinque vittorie e tre sconfitte), ma in occasione di questa tappa nipponica di VNL torneranno in gruppo diversi big della Nazionale tra cui Simone Giannelli, Fabio Balaso e Yuri Romanò. Quest’ultimo ha fatto il punto della situazione in vista delle quattro sfide che dovrà affrontare l’Italia campione del mondo tra il 15 ed il 19 luglio: “ La Nazionale sta molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yuri Romanò: “Non vedo l’ora di iniziare, vogliamo arrivare in fondo ad ogni competizione”

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