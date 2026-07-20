Il Comune di Bergamo ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di cinque agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato. Le domande devono essere inviate online entro il 14 agosto. Il bando mira a rafforzare il personale in vista di esigenze di sicurezza. Gli agenti saranno inquadrati come istruttori e impiegati a tempo pieno. La selezione riguarda candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

IL BANDO. Le domande devono essere presentate online: si punta al rafforzamento in ottica sicurezza. Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di Polizia Locale, inquadrati nell’area degli Istruttori. Due dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate; qualora nella graduatoria finale non risultassero candidati in possesso dei requisiti previsti per la riserva, saranno assegnati seguendo l’ordine generale di graduatoria. La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale unico del Reclutamento “inPA”, accedendo tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o eIDAS. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Polizia locale, il Comune di Bergamo assume 5 nuovi agenti: candidature entro il 14 agosto

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