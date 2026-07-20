politica avvitata intorno alla legittima difesa dopo la condanna del gioielliere

Notizia in breve

Un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa. La vicenda ha portato la politica a concentrare l’attenzione su questa questione, con la Lega che ha annunciato un nuovo disegno di legge. La discussione si concentra ora sulla validità e le limitazioni delle azioni di autodifesa in casi di rapina.