Politica avvitata intorno alla legittima difesa dopo la condanna del gioielliere
Un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa. La vicenda ha portato la politica a concentrare l’attenzione su questa questione, con la Lega che ha annunciato un nuovo disegno di legge. La discussione si concentra ora sulla validità e le limitazioni delle azioni di autodifesa in casi di rapina.
Dopo la condanna del gioielliere, che ha ucciso due rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica. La Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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