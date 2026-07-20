Pokerissimo Prato Test superato con lode Ripresa a valanga | 4-0 Doppio timbro per Verde

Notizia in breve

L'Ac Prato ha battuto 4-0 la Polisportiva Nonantola in un’amichevole a Sestola. Verde ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria. La partita ha visto una ripresa intensa, con l’Ac Prato che ha segnato quattro reti senza subire gol. La formazione modenese, prossima avversaria in campionato di Prima Categoria, non ha trovato la rete durante l’incontro. La sfida si è conclusa con il punteggio di 4-0, confermando la buona forma della squadra.