Pokerissimo Prato Test superato con lode Ripresa a valanga | 4-0 Doppio timbro per Verde

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ac Prato ha battuto 4-0 la Polisportiva Nonantola in un’amichevole a Sestola. Verde ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria. La partita ha visto una ripresa intensa, con l’Ac Prato che ha segnato quattro reti senza subire gol. La formazione modenese, prossima avversaria in campionato di Prima Categoria, non ha trovato la rete durante l’incontro. La sfida si è conclusa con il punteggio di 4-0, confermando la buona forma della squadra.

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Buona la prima per l’ Ac Prato, che nell’amichevole disputata allo stadio comunale di Sestola ha avuto la meglio per 4-0 della Polisportiva Nonantola, formazione modenese che nella prossima stagione disputerà il campionato di Prima Categoria. Dopo il primo tempo chiusosi senza gol, nella ripresa è stato Polvani a inaugurare le marcature. Il grande protagonista è stato però Verde, autore di una doppietta. Del classe 2009 Giovannelli il quarto e ultimo sigillo. A rovinare in parte la festa è stato l’infortunio capitato a Marzierli proprio a inizio gara. Per questa prima uscita, mister Alessandro Dal Canto, che doveva rinunciare a Pucci, tenuto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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