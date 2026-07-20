Più scuola e famiglia per salvare i ragazzi dal lato oscuro e nascosto di IA social e Web

Una esperta di digital marketing con sede a Londra ha pubblicato un libro in cui analizza come i sistemi digitali, i social e il web influenzano i giovani. L’autrice, con decenni di esperienza, evidenzia la necessità di rafforzare il ruolo di scuola e famiglia per proteggere i ragazzi da questi strumenti. La pubblicazione si concentra sui meccanismi di seduzione e monetizzazione presenti nelle piattaforme digitali.

Alessandra Di Lorenzo è una esperta di digital marketing con base a Londra e decenni di esperienza alle spalle. Ha lavorato per grandi aziende e ora ha pubblicato un libro – Pubblicità oggi, edito da Este – in cui spiega come veniamo sedotti e «messi a reddito» dai sistemi digitali. Fornendo preziose informazioni sul modo in cui possiamo difenderci e su che cosa possiamo fare per preservare la nostra salute e il nostro pensiero.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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