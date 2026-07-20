Nella notte si è sviluppato un incendio a Pioppo, sopra l’abitato della frazione. Le fiamme hanno coinvolto una vasta area di bosco e macchia mediterranea, alimentate dal caldo intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Forestale. L’incendio ha causato danni alla vegetazione senza segnalare feriti.

Un incendio è divampato questa notte a Pioppo, proprio sopra l’abitato della frazione. Le fiamme, alimentate dal forte caldo, si sono propagate rapidamente distruggendo una vasta porzione di area alberata e di macchia mediterranea. Il rogo è scoppiato intorno alle 3 di notte alle spalle della scuola Margherita di Navarra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Forestale del distaccamento di San Martino delle Scale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Pioppo, rogo nella notte: intervengono vigili del fuoco e Forestale

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