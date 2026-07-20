Pietro Coricelli nuova sede per spingere l’export dell’olio umbro

Pietro Coricelli ha aperto un nuovo stabilimento produttivo. L’investimento mira a rafforzare l’export dell’olio umbro e rappresenta una fase di espansione dell’azienda. La struttura si concentra su innovazione, sostenibilità e sviluppo nel settore dell’olio extravergine di oliva. La decisione segna un passo importante per la crescita della società e il rafforzamento della sua presenza sul mercato internazionale.

NUOVO stabilmento produttivo di Pietro Coricelli. Un investimento strategico che segna una nuova fase di crescita della storica azienda olearia umbra e conferma il suo impegno verso innovazione, sostenibilità e sviluppo nel settore dell’ olio extra vergine di oliva. È stato inauguato insieme a istituzioni, rappresentanti del mondo agricolo e dell’impresa in un momento di confronto dedicato al futuro della filiera agroalimentare italiana. Ad accogliere gli ospiti è stata Chiara Coricelli, presidente e amministratore delegato di Pietro Coricelli. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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