Piazza Cavour cambia | aiuole fiorite fontane e aree per i cani davanti alla metro

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il progetto di riqualificazione di Piazza Cavour è stato approvato. Prevede l'installazione di aiuole fiorite, fontane e aree dedicate ai cani davanti alla stazione della metropolitana. I lavori inizieranno entro l’estate e si concluderanno entro la fine dell’anno. La riqualificazione interessa l’area pubblica e mira a migliorare gli spazi di aggregazione e di svago. La progettazione è stata approvata dalle autorità competenti.

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Approvato il progetto di fattibilità dei nuovi giardini. I lavori partiranno entro l'estate e saranno conclusi entro l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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