Piazza Cavour cambia | aiuole fiorite fontane e aree per i cani davanti alla metro

Notizia in breve

Il progetto di riqualificazione di Piazza Cavour è stato approvato. Prevede l'installazione di aiuole fiorite, fontane e aree dedicate ai cani davanti alla stazione della metropolitana. I lavori inizieranno entro l’estate e si concluderanno entro la fine dell’anno. La riqualificazione interessa l’area pubblica e mira a migliorare gli spazi di aggregazione e di svago. La progettazione è stata approvata dalle autorità competenti.