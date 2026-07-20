Piazza Cavour cambia | aiuole fiorite fontane e aree per i cani davanti alla metro
Il progetto di riqualificazione di Piazza Cavour è stato approvato. Prevede l'installazione di aiuole fiorite, fontane e aree dedicate ai cani davanti alla stazione della metropolitana. I lavori inizieranno entro l’estate e si concluderanno entro la fine dell’anno. La riqualificazione interessa l’area pubblica e mira a migliorare gli spazi di aggregazione e di svago. La progettazione è stata approvata dalle autorità competenti.
Approvato il progetto di fattibilità dei nuovi giardini. I lavori partiranno entro l'estate e saranno conclusi entro l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Dall'omaggio alla Repubblica alla consegna delle onorificenze: la cerimonia in piazza CavourMartedì 2 giugno si sono svolte in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, organizzate dalla Prefettura di Rimini.
Piazza Cavour, il consulente del Tribunale: “Il Comune risarcisca Parking Cavour con 1,5 milioni”Un consulente tecnico nominato dal Tribunale di Salerno ha raccomandato che il Comune debba risarcire la società Parking Cavour con circa 1,5 milioni...