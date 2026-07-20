Piano ad esaltare i giovani il nervosismo di Spalletti la settimana decisiva per Kolo Muani | Primo tempo – VIDEO

Il tecnico di una squadra di calcio ha mostrato segni di nervosismo durante l’allenamento, mentre si avvicina una settimana cruciale per un attaccante francese, coinvolto in questioni contrattuali. Nel frattempo, due commentatori sportivi hanno analizzato i temi principali che riguardano la Juventus, nel corso di una trasmissione televisiva. La discussione si è concentrata sui progetti per i giovani e sui momenti decisivi per alcuni giocatori.

di Luca Fioretti I nostri Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno sviscerato nel corso dell’ultima puntata di “Primo Tempo” i principali temi riguardanti la Juventus. Il mondo bianconero vive un momento di grande fermento e queste dinamiche vengono sviscerate nella nuova puntata di “ Primo tempo “. I nostri conduttori Paolo Rossi e Francesco Calabrò tornano per fare il punto sulle vicende più calde che circondano l’ambiente juventino. Tra gli argomenti affrontati durante la seguitissima trasmissione, emerge un forte e chiaro monito: piano ad esaltare i giovani. I due opinionisti invitano l’intera piazza a mantenere la massima lucidità e a non caricare di eccessive pressioni i ragazzi che si stanno mettendo in mostra sul campo in queste uscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Piano ad ESALTARE i GIOVANI, il nervosismo di SPALLETTI, la settimana decisiva per KOLO MAUNI

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