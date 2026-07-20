Petrolio di nuovo su con la nuova escalation Usa-Iran | Brent sopra i 90 dollari al barile Gas ai massimi da marzo sul Ttf di Amsterdam

Il prezzo del petrolio Brent supera i 90 dollari al barile, mentre il gas sul Ttf di Amsterdam raggiunge i massimi da marzo. I mercati temono le conseguenze della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, che sta ostacolando il transito delle petroliere nello Stretto di Hormuz, via attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale. La situazione ha portato a una rapida salita dei prezzi delle materie prime energetiche.

I mercati iniziano a prezzare le conseguenze della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, che sta compromettendo il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, passaggio da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. Lunedì il Brent ha superato la soglia dei 90 dollari al barile: i future sono saliti di 2,09 dollari (+2,37%), a 90,19 dollari, il livello più alto dall’11 giugno. Su anche i futures per agosto del gas all’hub di riferimento europeo, il Ttf di Amsterdam: i contratti salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. A spingere le quotazioni sono state le dichiarazioni delle Guardie della Rivoluzione iraniane, secondo cui due petroliere sarebbero state distrutte da mine mentre tentavano di attraversare lo Stretto nella notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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US-Iran News: US Announces Iran Port Blockade After Failed Peace Talks | Resuming Military Strikes

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