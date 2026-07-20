Il Fossato di Castel Sant'Elmo ha ospitato il debutto di Pessoa Lunapark, attirando più di 2.500 visitatori. L'evento ha portato numerose persone nel sito, rendendo l'area molto frequentata durante la serata. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con diverse attrazioni e attività, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e movimentata. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli specifici dell’evento o sulle altre attività svolte.

Il Fossato di Castel Sant'Elmo si è trasformato nel cuore pulsante dell’estate napoletana. Sono state oltre 2.500 le persone che hanno affollato l’inaugurazione della nuova attesissima tappa del Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante che da cinque anni riattiva spazi urbani inutilizzati trasformandoli in utopie contemporanee di gioco, cultura e musica. Una serata densa di energie che ha letteralmente travolto lo spazio, regalando al pubblico un’atmosfera ricca di stupore e condivisione.L'apertura ha visto un’affluenza eccezionale sin dalle prime ore del tardo pomeriggio. Ad accogliere il pubblico in un percorso storico finora completamente inedito ai visitatori è stato il rito collettivo firmato dalla Banda Basaglia, che con i suoi 22 fiati ha accompagnato il primo attraversamento del Fossato. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pessoa Lunapark, al debutto 2500 persone: si anima il Fossato di Castel Sant'Elmo

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