Perisic Inter nel cuore | il croato vuole tornare e spunta l’indizio social

Ivan Perisic desidera tornare all’Inter, città in cui ha giocato per anni. Dopo il fallimento dell’affare Khalaili, la società nerazzurra sta valutando altre opzioni per la fascia destra. Un indizio social ha alimentato le voci sul possibile ritorno del calciatore croato, che spinge per rientrare nel club. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il suo nome rimane tra quelli più graditi dalla dirigenza.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: è il caso di Ivan Perisic che spinge per tornare a Milano, la città che per anni è stata casa sua. Dopo che l’affare Khalaili è definitivamente saltato, l’Inter cerca delle alternative per la fascia destra e, il nome del croato sembra essere uno di quelli che più piacciono alla società nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club starebbe valutando molto attentamente questa opzione che rappresenterebbe un’opportunità low-cost per rinforzare la batteria di esterni destri, orfana dall’addio di Denzel Dumfries. Il PSV ha aperto alla cessione e chiede per farlo partire una cifra intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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