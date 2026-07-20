Perché alcuni invecchiano meglio di altri? La risposta dalla scienza nei mitocondri

Perché alcune persone invecchiano meglio di altre? La risposta potrebbe nascondersi in un dialogo invisibile che avviene ogni giorno all'interno delle nostre cellule. A suggerirlo è un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), che ha individuato un meccanismo capace di influenzare il modo in cui il nostro organismo affronta il passare degli anni. I protagonisti della ricerca sono i mitocondri, piccole strutture presenti in ogni cellula e spesso definite le "centrali energetiche" del nostro corpo. Sono loro a produrre l'energia necessaria per far funzionare muscoli, cervello, cuore e tutti gli altri organi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Why Stress Gets Stuck In The Body, The Science of Somatics, and How to Finally Let It Go

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