A gennaio, il mese si percepisce più lungo del solito, come se non finisse mai. Tuttavia, secondo la scienza, la sua durata è uguale a quella di altri mesi come marzo o maggio. La sensazione di interminabilità deriva da come il cervello interpreta il tempo e le percezioni soggettive. La durata effettiva del mese rimane invariata, anche se la percezione può variare da persona a persona.

Ogni anno si ripresenta sempre la stessa identica sensazione: gennaio sembra proprio un mese eterno. Eppure, la matematica non mente: dura esattamente quanto marzo, maggio o agosto. Questa percezione di un tempo dilatato e pesante non è una bizzarria della nostra mente, ma il risultato di precisi meccanismi biologici, psicologici e ambientali che alterano il nostro orologio interno. E quale momento migliore per parlarne se non durante una delle estati più calde di sempre? Percepire gennaio come infinito è comune e la colpa è della dopamina. Il principale responsabile di questo fenomeno è la dopamina, ovvero il neurotrasmettitore legato al piacere e alla motivazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché il mese di gennaio ci appare infinito? La risposta ce la dà la scienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché i giochi di parole ci irritano: la scienza dietro il memeI giochi di parole e i meme che si diffondono online spesso suscitano irritazione tra gli utenti.

Il caldo è arrivato e la domanda è sempre la stessa: cosa mi metto per essere elegante senza morire di caldo e, soprattutto, senza soffrire sui tacchi? La risposta più interessante ce la dà la principessaIl caldo ha portato a una ricerca di look eleganti ma freschi, senza sacrificare il comfort.

Argomenti più discussi: Oltre 70 assunzioni di Personale sanitario nei primi mesi del 2026; Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro; Spagna, consumi di vino al palo e vicini all’epoca Covid: a gennaio 2026 -4,2% su base annua; Stipendio docenti e ATA, arretrati ad agosto con emissione speciale (fino a luglio 2026). Aumenti nello stesso mese. L’annuncio di NoiPA.

Perché il mese di gennaio ci appare infinito? La risposta ce la dà la scienzaOgni anno si ripresenta sempre la stessa identica sensazione: gennaio sembra proprio un mese ... msn.com

#Spagna, #consumidivino al palo e vicini all’epoca Covid: a gennaio 2026 -4,2% su base annua. I dati del #MinisteroDellAgricolturaSpagnolo elaborati da @InterVinoEs: nel primo mese dell’anno consumati solo 0,61 milioni di ettolitri, winenews.it/it/spagna x.com