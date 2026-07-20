Ogni anno si registrano quasi due morti legate a situazioni di contenimento, secondo un esperto. Riconosce che usare la forza è l’ultima opzione e sostiene che il sistema debba essere rivisto. Cristiano Curti Giardina, specializzato nella formazione di operatori di polizia sia in Italia che all’estero, sottolinea l’importanza di addestrare gli agenti a valutare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Cristiano Curti Giardina da anni forma operatori di polizia in Italia e all’estero. E avverte: “Bisogna formare gli operatori a valutare lo stato di salute”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Per il contenimento quasi due morti ogni anno. L'esperto: "È ultima ratio, il sistema va rivisto"

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Argomenti più discussi: Caldo e incendi, doppia emergenza in Europa. Picco in Francia, in Germania 99 morti per annegamento; L'altra faccia degli sbarchi in calo è l'aumento dei morti in mare. Deterrenza non è sicurezza; In fiamme quasi 5mila metri quadrati di vegetazione, intervento dei Vigili del fuoco a Settecrociari; Un incubatoio per la riproduzione delle specie autoctone del Po, diventate sempre più rare.

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