L’Inps ha inviato un messaggio ai pensionati che non hanno ancora comunicato i redditi del 2022. Chi non si attiene entro il 15 settembre 2026 rischia la revoca dell’assegno pensionistico. L’ente ha fissato questa data come termine ultimo per regolarizzare la posizione e inviare i dati richiesti. La comunicazione riguarda esclusivamente chi non ha ancora aggiornato le proprie informazioni reddituali.

Avvertimento dell’Inps ai pensionati che non hanno ancora comunicato i dati relativi all’anno 2022. Con il messaggio n. 23942026, l’Istituto fissa un termine perentorio al 15 settembre 2026 per regolarizzare la propria posizione ed inviare i dati. Se ciò non verrà fatto, scatterà la revoca dell’assegno pensionistico. Cosa sta succedendo. Le prestazioni assistenziali e previdenziali legate al reddito, come assegni sociali, pensioni di invalidità civile o integrazioni al trattamento minimo, vengono liquidate sulla base dei dati reddituali già in possesso dell’Inps. Ogni anno, però, l’Istituto verifica che i redditi dichiarati corrispondano ancora alla situazione effettiva del beneficiario, attraverso campagne di controllo periodiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Pensioni, scatta la revoca dell’assegno senza i redditi 2022: l’avviso dell’Inps

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