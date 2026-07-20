Il sogno di molti pensionati italiani è quello di trasferirsi all’estero per godersi gli anni della quiescenza in un luogo esotico, sicuro e, possibilmente, con un carico fiscale più leggero rispetto a quello italiano. Tra le mete più gettonate degli ultimi anni spicca senza dubbio il Costa Rica, un Paese dell’America Centrale celebre per la sua stabilità politica, la natura incontaminata e la filosofia di vita della Pura Vida. Tuttavia, quando si valuta un trasferimento a lungo termine, le considerazioni di carattere burocratico ed economico devono necessariamente prevalere sul fascino paesaggistico. Uno degli aspetti più discussi e spesso fraintesi riguarda proprio la pensione in Costa Rica e il particolare sistema fiscale adottato da questo Stato: il regime di tassazione territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione in Costa Rica, esenzione fiscale sui redditi esteri e regime territoriale

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