Pensione in Costa Rica esenzione fiscale sui redditi esteri e regime territoriale
In Costa Rica, i pensionati italiani possono beneficiare di un regime fiscale territoriale che esenta da tasse i redditi prodotti all’estero. Questa normativa consente di mantenere i redditi esteri senza doverli dichiarare o pagare imposte nel paese. La possibilità di trasferirsi in un luogo con meno oneri fiscali rappresenta un aspetto di interesse per chi desidera vivere la pensione in un contesto più tranquillo e con una tassazione più favorevole rispetto all’Italia.
Il sogno di molti pensionati italiani è quello di trasferirsi all’estero per godersi gli anni della quiescenza in un luogo esotico, sicuro e, possibilmente, con un carico fiscale più leggero rispetto a quello italiano. Tra le mete più gettonate degli ultimi anni spicca senza dubbio il Costa Rica, un Paese dell’America Centrale celebre per la sua stabilità politica, la natura incontaminata e la filosofia di vita della Pura Vida. Tuttavia, quando si valuta un trasferimento a lungo termine, le considerazioni di carattere burocratico ed economico devono necessariamente prevalere sul fascino paesaggistico. Uno degli aspetti più discussi e spesso fraintesi riguarda proprio la pensione in Costa Rica e il particolare sistema fiscale adottato da questo Stato: il regime di tassazione territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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