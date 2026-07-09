pensione in ecuador vantaggi per stranieri e tassazione zero sui redditi esteri

Un numero crescente di pensionati stranieri sceglie l’Ecuador per trasferirsi. Qui, le pensioni italiane vengono percepite con una tassazione pari a zero sui redditi esteri. Il clima è mite tutto l’anno e il costo della vita permette di allungare il potere d’acquisto dell’assegno previdenziale. Questa combinazione di vantaggi rende il paese una meta popolare per chi cerca una vita più conveniente e senza imposizioni fiscali sui redditi provenienti dall’estero.

Il sogno di molti pensionati italiani? Trasferirsi in un luogo dove il clima è mite tutto l’anno, il costo della vita permette di raddoppiare il potere d’acquisto del proprio assegno previdenziale e, soprattutto, dove il fisco non bussa alla porta. Se fino a qualche anno fa le mete europee come il Portogallo o l’Albania dominavano le classifiche del buen retiro, oggi lo sguardo di chi cerca una svolta radicale si spinge oltreoceano. Tra le destinazioni più competitive a livello globale spicca il Sudamerica e, in particolare, un piccolo Stato che sta riscrivendo le regole dell’attrattività per la terza età: l’Ecuador. Trasferirsi e vivere la... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Ecuador vs Grenada: Equator & Isle of Spice Showdown

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