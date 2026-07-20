Il giornalista di Sportitalia Pedulla ha negato le voci di un interesse dell’Al-Hilal per il difensore dell’Inter, definendo le notizie come solo “storie per fare hype”. Pedulla ha precisato che non ci sono conferme ufficiali riguardo a una trattativa in corso e ha invitato a non dare troppo peso alle speculazioni circolate recentemente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui possibili sviluppi di questa situazione.

di Alberto Petrosilli Il giornalista di Sportitalia Pedulla commenta i rumors sull’Al-Hilal: nessuna conferma su una trattativa per il difensore dell’Inter. Nelle ultime ore si sono rincorse numerose indiscrezioni su un possibile interesse dell’ Al-Hilal per Alessandro Bastoni, ma Alfredo Pedullà ha voluto fare chiarezza sulla vicenda attraverso il proprio canale YouTube. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il giornalista di Sportitalia ha ridimensionato le indiscrezioni circolate, sottolineando come, allo stato attuale, non risulti alcuna trattativa concreta tra il club saudita e il difensore dell’ Inter. Secondo Pedullà, molte ricostruzioni emerse nelle ultime ore sarebbero prive di reali fondamenti e alimenterebbero soltanto speculazioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedulla frena le voci: «Basta con Bastoni, sono storie solo per fare hype»

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