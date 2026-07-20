Pedri e il rigore con il papà | la storia dietro la tradizione

Durante il Mondiale 2026, il giocatore ha raccontato di aver eseguito un rigore con il supporto del padre. La finale si è conclusa con la vittoria della Spagna, guidata dall'allenatore De La Fuente, che ha battuto l'Argentina. La squadra ha conquistato la seconda vittoria mondiale, dopo quella del 2010. La tradizione del rigore con il padre è stata condivisa come momento personale e simbolico durante la competizione.

New York, 20 luglio 2026 – Il Mondiale è terminato con la vittoria della Spagna. Capolavoro di De La Fuente, che ha avuto la meglio su Scaloni e ha regalato la seconda stella alle Furie Rosse, dopo il successo in Sudafrica nel 2010. Se nella prima giornata del Mondiale era arrivato un deludente 0-0 contro Capo Verde, che aveva fatto un po' storcere il naso agli addetti ai lavori, con il passare dei giorni la Spagna è diventata una macchina perfetta. Nella seconda giornata la vittoria per 4-0 contro l'Arabia Saudita, quindi il successo per 1-0 contro l'Uruguay nella terza e il passaggio del turno da prima nel girone. Tris ai sedicesimi contro l' Austria e vittoria di misura contro il Portogallo agli ottavi nel segno di Merino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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