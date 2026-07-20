Un esperto ha affermato che al momento nessuno ha una chiara idea di come si evolverà l’intelligenza artificiale e delle sue possibili ripercussioni sulla società. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere l’Italia all’interno delle alleanze internazionali, senza specificare quali siano. La dichiarazione sottolinea l’incertezza generale riguardo agli sviluppi futuri di questa tecnologia e alle conseguenze che potrebbe avere.

“Ad oggi secondo me nessuno ha un’idea di fondo di come si svilupperà l’intelligenza artificiale e quali ricadute profonde provocherà all’interno della società. Sarà ancora più evidente in futuro una metamorfosi del mondo, dove nulla sarà come prima. Noi stiamo interpretando il fenomeno dell’intelligenza artificiale con parole, categorie mentali, concetti culturali, teorie giuridiche, pratiche educative e organizzazioni sociali che fanno riferimento a un mondo in via di estinzione”. Così a Formiche.net Mario Caligiuri, professore ordinario all’Università della Calabria, Presidente della Società Italiana di Intelligence. La presenza del... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Pax Silica e AI, l’Italia resti nel solco delle alleanze. Parla Caligiuri

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