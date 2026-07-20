Pavard è tornato all’Inter dopo un prestito al Marsiglia e ora cerca di rimanere in rosa. Ha ripreso l’allenamento con il gruppo e mira a conquistare un posto stabile in squadra. In passato, aveva avuto un confronto con un compagno di squadra in merito a una posizione in campo. La società sta valutando le sue possibilità di restare, mentre il giocatore si impegna per dimostrare il suo valore.

Inter News 24 Pavard torna all’Inter dopo il prestito al Marsiglia ma punta alla permanenza in nerazzurro: il suo recupero e il precedente con Dimarco. Il ritiro in Germania dell’ Inter sta riservando scenari di mercato e rilancio tecnico inaspettati. Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard ha fatto ritorno a Milano, ricongiungendosi al gruppo nerazzurro guidato da Cristian Chivu. Il difensore francese, reduce da un’annata altalenante in Francia, si ritrova ora davanti a un bivio cruciale: dimostrare di poter essere ancora un valore aggiunto per la retroguardia interista o accettare un ruolo marginale nei piani della società. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pavard si vuole giocare le sue chance all’Inter: il suo recupero e quel precedente con Dimarco

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