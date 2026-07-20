Pavard si vuole giocare le sue chance all’Inter | il suo recupero e quel precedente con Dimarco

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pavard è tornato all’Inter dopo un prestito al Marsiglia e ora cerca di rimanere in rosa. Ha ripreso l’allenamento con il gruppo e mira a conquistare un posto stabile in squadra. In passato, aveva avuto un confronto con un compagno di squadra in merito a una posizione in campo. La società sta valutando le sue possibilità di restare, mentre il giocatore si impegna per dimostrare il suo valore.

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Inter News 24 Pavard torna all’Inter dopo il prestito al Marsiglia ma punta alla permanenza in nerazzurro: il suo recupero e il precedente con Dimarco. Il ritiro in Germania dell’ Inter sta riservando scenari di mercato e rilancio tecnico inaspettati. Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard ha fatto ritorno a Milano, ricongiungendosi al gruppo nerazzurro guidato da Cristian Chivu. Il difensore francese, reduce da un’annata altalenante in Francia, si ritrova ora davanti a un bivio cruciale: dimostrare di poter essere ancora un valore aggiunto per la retroguardia interista o accettare un ruolo marginale nei piani della società. 🔗 Leggi su Internews24.com

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