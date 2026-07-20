Il Comune di Benevento ha diffidato la società Trotta Bus Services S. a rispettare le regole sui parcometri e sui servizi di pagamento. Federconsumatori sottolinea che i cittadini non devono sostenere costi per servizi non forniti o non funzionanti. La nota evidenzia che le persone non devono pagare per il parcheggio se i dispositivi non sono operativi o se il servizio non viene erogato correttamente. La questione riguarda specificamente le modalità di pagamento e l’accesso ai servizi di sosta in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federconsumatori Benevento. A seguito del provvedimento con cui il Comune di Benevento ha formalmente diffidato la società Trotta Bus Services S.p.A. a rimuovere tutti i parcometri. E con essi le infrastrutture di sosta a pagamento presenti sul territorio cittadino a far data dal 1° giugno 2026, si rende necessaria un’azione immediata a tutela degli automobilisti. Nonostante il subentro del nuovo gestore e il formale termine del servizio in capo a Trotta, si continuano a ricevere segnalazioni inerenti all’incasso indebito di somme relative alla sosta sulle strisce blu. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parcometri, Federconsumatori: “I cittadini non devono pagare per servizi non erogati”

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