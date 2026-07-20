Parcheggio Tripoli Il fumo di un’automobile fa scattare l’allarme

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’automobile nel parcheggio Tripoli di piazza Marvelli ha attivato l’allarme antincendio a causa del fumo prodotto. È stata evacuata la zona, ma non si sono verificati danni o rischi concreti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di spegnimento e verifica sono state condotte dai vigili del fuoco. La situazione si è risolta senza incidenti o danni strutturali.

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Un’altra sirena, un’altra evacuazione, ma anche questa volta nessuna situazione di pericolo reale. Il nuovo parcheggio Tripoli di piazza Marvelli a Rimini, inaugurato da pochi giorni, è tornato a far parlare di sé nella tarda mattinata di domenica, quando l’impianto antincendio è entrato nuovamente in funzione bloccando gli accessi, facendo scattare l’evacuazione e richiamando sul posto i vigili del fuoco. Dopo l’allarme per la presunta presenza di gas registrato nelle prime 24 ore di apertura, stavolta a far intervenire il sistema di sicurezza sarebbe stato il fumo fuoriuscito dal cofano di un’auto. Come già accaduto nella notte tra venerdì e sabato, le barriere si sono abbassate automaticamente e dagli altoparlanti è partito il messaggio che invitava gli utenti a lasciare la struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Parcheggio Tripoli. Il fumo di un’automobile fa scattare l’allarme; Scatta nuovamente l'allarme antincendio nel parcheggio Tripoli, vigili del fuoco sul posto; Ancora uno stop al parcheggio di piazza Marvelli: i rilevatori fanno scattare l'allarme; Impianto di allarme in tilt, scatta l'evacuazione del parcheggio Tripoli per una fuga di gas.

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