parcheggio tripoli subito tutto esaurito poi falso allarme e disagi

Notizia in breve

Alle 21 di venerdì, il grande display all’ingresso del parcheggio Tripoli mostrava “completo”, generando la prima ondata di affluenza e paura tra i visitatori. Poco dopo, però, il messaggio è stato rimosso e sono iniziati i disagi per chi cercava un posto. La prima giornata di apertura ha visto posti esauriti, poi un falso allarme ha creato confusione e tensione tra gli utenti.