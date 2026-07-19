Parcheggio Tripoli Subito tutto esaurito poi falso allarme e disagi
Alle 21 di venerdì, il grande display all’ingresso del parcheggio Tripoli mostrava “completo”, generando la prima ondata di affluenza e paura tra i visitatori. Poco dopo, però, il messaggio è stato rimosso e sono iniziati i disagi per chi cercava un posto. La prima giornata di apertura ha visto posti esauriti, poi un falso allarme ha creato confusione e tensione tra gli utenti.
Paura e posti esauriti. La prima giornata del parcheggio Tripoli non è certo passata in silenzio. Nella serata di venerdì, poco dopo le 21 sul grande display luminoso che si vede all’ingresso è comparsa la scritta ‘completo’. Sono bastate circa 24 ore per calamitare l’utenza nel nuovo parcheggio che, come prevedibile, non può rimanere l’unica risposta alla sete di posti auto nella zona mare. Il soldout nel primo vero giorno di apertura dell’opera resta un dato significativo, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, ma la soddisfazione è durata meno di tre, il tempo necessario perché si attivasse il sistema antincendio del parcheggio, con la chiusura delle sbarre in entrata e il divieto di accesso per le persone che intendevano recuperare la propria auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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