È stata lanciata in Puglia l’app PuntoMare, che fornisce informazioni in tempo reale su parcheggi, affollamento delle spiagge e condizioni meteorologiche. L’app indica la spiaggia più adatta in base alle condizioni del mare e permette di prenotare uno stabilimento balneare. Offre anche suggerimenti personalizzati e un assistente basato sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a orientarsi e pianificare la giornata in modo più semplice.

Dalla scelta della spiaggia ideale in base alle condizioni del mare fino alla prenotazione di uno stabilimento balneare, passando per suggerimenti personalizzati, informazioni in tempo reale e un assistente basato sull'intelligenza artificiale. È questa l'evoluzione di PuntoMare, applicazione nata in Puglia da un'idea di Marco Greco, Camilla Blasi ed Emiliano Carluccio, che negli ultimi anni si è trasformata in una piattaforma dedicata al turismo balneare. L'applicazione consente di consultare dati dettagliati sulle condizioni del mare e del meteo, indicando temperature minime e massime, intensità del vento, stato del mare, alta e bassa marea, temperatura e profondità dell'acqua, tipologia della costa, presenza di meduse e livello di affollamento di lidi e spiagge libere. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Parcheggi, affollamento di lidi, condizioni meteo: per orientarsi in Puglia c’è l’app PuntoMare. «In ogni momento indichiamo la spiaggia migliore»

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