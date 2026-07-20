Il Premio Canti alla Luna si svolge il 21 e 22 luglio a Mottola, con due serate dedicate alla musica d’autore. L’evento prevede l’esibizione di artisti affermati e giovani talenti, con un focus sulla cultura italiana e la canzone d’autore. Sono previsti concerti e interventi di vari interpreti, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di partecipazione. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo pubblico e artisti in un evento dedicato alla musica.

Tarantini Time Quotidiano Due serate dedicate alla canzone d’autore, ai nuovi interpreti e ai protagonisti della cultura italiana. Il 21 e 22 luglio La Rotonda di Mottola ospiterà la terza edizione del Premio Canti alla Luna, manifestazione patrocinata dal Comune di Mottola e dalla Regione Puglia che, anche quest’anno, riunirà artisti affermati ed emergenti in un evento aperto gratuitamente al pubblico. La manifestazione prenderà il via il 21 luglio con “Canti alla Luna – Nuove Proposte 2026”, sezione riservata ai giovani autori e cantautori provenienti da diverse regioni italiane. Sul palco saliranno A.WILL, Ambidestro, Angie, Aurora Notaristefano, Cecalupo, Daniela Maresca, Francesco Romeo Sacco, Intro, Izine, Monica Tau e Zeus, che presenteranno i propri brani originali davanti alla giuria. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mottola celebra la musica d’autore: il Premio Canti alla Luna porta sul palco grandi artisti e nuovi talenti

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