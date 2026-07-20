L'autopsia su Alessandro Magnani, morto cadendo da un'altezza, dovrà stabilire se la causa sia stata il trauma o un malore precedente. Gli amici della vittima affermano che il 41enne era in buona salute. La polizia sta indagando sulle circostanze della caduta, mentre le analisi mediche sono in corso per determinare le cause della morte. Il caso resta aperto in attesa dei risultati ufficiali.

L'autopsia dovrà chiarire se Alessandro Magnani sia morto a causa del trauma riportato nella caduta o se un malore abbia preceduto l'impatto. Gli amici della vittima assicurano che il 41enne era in ottima salute. La tragedia che ha visto coinvolto Paolo Belli continua a essere al centro dell'attenzione. Il conduttore e musicista, negli ultimi giorni, è finito sulle pagine di cronaca non per la sua carriera artistica, ma per il drammatico incidente in bicicletta in cui ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. Mentre il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni su consiglio dei suoi legali, gli amici del 41enne respingono l'ipotesi di un malore e attendono l'esito dell'autopsia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Paolo Belli distrutto dal dolore ma gli amici della vittima: "Malore? Alessandro era sano"

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