Pancetta da menopausa | perché arriva e cosa fare per combatterla
Durante la menopausa, molte donne si svegliano con un aumento di circa tre chili, principalmente nella zona addominale. Questa condizione, nota come pancetta da menopausa, spesso si verifica improvvisamente. Le strategie comuni per contrastarla includono dieta, esercizio fisico e integratori, anche se i risultati possono variare.
Risvegliarsi all’improvviso con tre chili in più, quasi tutti sul girovita. La pancetta da menopausa è un grande classico che molte combattono – a volte con risultati limitati – con dieta, attività fisica o integratori. Ma perché questo fenomeno è così diffuso e come si può contrastare la pancia da menopausa senza sprecare tempo e denaro? A rispondere a LaSalute di LaPresse è Sara Farnetti, specialista in Medicina interna ed esperta in nutrizione funzionale. “C’è un equivoco che sento ripetere spesso in ambulatorio: la pancetta della menopausa come sinonimo di ‘sto ingrassando’. Non è così, o meglio, non è solo così. Capita anche in donne che sulla bilancia non si sono spostate di un grammo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pancia a ciambella in menopausa: perché non va via e cosa fare
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