Risvegliarsi all’improvviso con tre chili in più, quasi tutti sul girovita. La pancetta da menopausa è un grande classico che molte combattono – a volte con risultati limitati – con dieta, attività fisica o integratori. Ma perché questo fenomeno è così diffuso e come si può contrastare la pancia da menopausa senza sprecare tempo e denaro? A rispondere a LaSalute di LaPresse è Sara Farnetti, specialista in Medicina interna ed esperta in nutrizione funzionale. “C’è un equivoco che sento ripetere spesso in ambulatorio: la pancetta della menopausa come sinonimo di ‘sto ingrassando’. Non è così, o meglio, non è solo così. Capita anche in donne che sulla bilancia non si sono spostate di un grammo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pancetta da menopausa: perché arriva e cosa fare per combatterla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pancia a ciambella in menopausa: perché non va via e cosa fare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Menopausa? Sì, ma non meno donna, un libro per fare chiarezza

Cosa fare perché Hormuz non si ripetaLe autorità e le imprese stanno lavorando per prevenire una nuova crisi come quella dello Stretto di Hormuz, cercando di ridurre gli effetti di...

Si parla di: Menopausa: uno studio stima un potenziale aumento di peso di 10 kg in 12 anni. La dieta giusta per evitarlo.

Pancetta da menopausa: perché arriva e cosa fare per combatterlaDall'alimentazione all'attività fisica, fino agli integratori: che cos'è la pancia da menopausa e come liberarsene, con Sara Farnetti ... lapresse.it

Menopausa: perché rivolgersi a centri dedicati. L’intervista alla ginecologa del San RaffaelePer anni la menopausa è stata considerata una fase da attraversare in silenzio, spesso ridotta a un insieme di sintomi da gestire più che a un momento chiave della salute femminile. Oggi lo scenario ... iodonna.it