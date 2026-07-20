Dopo la sconfitta a Saturday Night’s Main Event, in cui ha perso i titoli di coppia femminili con Brie Bella contro le Fatal Influence, Paige ha dichiarato di essersi divertita in AEW, ma di non aver sentito il cuore nel posto giusto. La wrestler è molto amata da una generazione di fan che sono cresciuti con lei e Brie Bella.

Fresca di sconfitta a Saturday Night’s Main Event, in cui ha perso i titoli di coppia femminili insieme a Brie Bella contro le Fatal Influence, Paige ha, a prescindere dai risultati ottenuti, un posto speciale nel cuore di una generazione intera (o quasi) di ragazzine, che con lei e Brie Bella possono esserci cresciute. Proprio in virtù di questa sua partnership con Brie, Paige ha raccontato la sua esperienza precedente in All Elite Wrestling, federazione in cui tornò a lottare ed arrivò anche alla vittoria del titolo mondiale di categoria ad All In, l’importante evento che la AEW ha tenuto a Wembley nel 2023. Durante una conversazione ai microfoni del podcast tenuto proprio dalle gemelle Bella, il Nikki & Brie Show, Paige si trovava insieme ad AJ Lee e la puntata si teneva durante il Fanatics Fest di New York. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paige: “In AEW mi sono divertita ma il mio cuore non era nel posto giusto”

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Paige – Stars In The Night (Entrance Theme)

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