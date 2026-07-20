di Luca Fiore Padoin prolunga ufficialmente la sua avventura alla guida della Juventus Primavera per continuare il percorso di crescita del settore giovanile bianconero. L’avventura di Simone Padoin sulla panchina della Juventus Primavera proseguirà ufficialmente per le prossime stagioni. Il tecnico ha siglato il nuovo contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028. La decisione presa dalla dirigenza conferma la totale fiducia nel lavoro svolto, premiando la gestione dell’intero gruppo. Ritornato alla base nel 2021, l’allenatore ha trasmesso la propria esperienza ai ragazzi, guidandoli con estrema dedizione. Nella passata annata, il suo percorso ha toccato l’apice ad aprile, quando ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa Italia Primavera, dimostrando la grande qualità della rosa a sua completa disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Padoin continua la sua avventura con la Juventus Primavera, ufficiale il rinnovo con il club bianconero: il comunicato

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