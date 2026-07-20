Il giocatore ha firmato un nuovo contratto con la squadra Primavera della Juventus, confermando la sua permanenza nel club. Il rinnovo è stato annunciato tramite comunicato ufficiale, che specifica la prosecuzione del rapporto tra il calciatore e il settore giovanile bianconero. La decisione riguarda il proseguimento del percorso di sviluppo del settore giovanile, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

di Luca Fiore Padoin prolunga ufficialmente la sua avventura alla guida della Juve Primavera per continuare il percorso di crescita del settore giovanile bianconero. L’avventura di Simone Padoin sulla panchina della Juve Primavera proseguirà ufficialmente per le prossime stagioni. Il tecnico ha siglato il nuovo contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028. La decisione presa dalla dirigenza conferma la totale fiducia nel lavoro svolto, premiando la gestione dell’intero gruppo. Ritornato alla base nel 2021, l’allenatore ha trasmesso la propria esperienza ai ragazzi, guidandoli con estrema dedizione. Nella passata annata, il suo percorso ha toccato l’apice ad aprile, quando ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa Italia Primavera, dimostrando la grande qualità della rosa a sua completa disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padoin continua la sua avventura con la Juve Primavera, ufficiale il rinnovo con il club bianconero: il comunicato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Padoin continua la sua avventura con la Juventus Primavera, ufficiale il rinnovo con il club bianconero: il comunicato

Ora è anche ufficiale: la Juve ha riscattato Faticanti dal Lecce. Il comunicato del club bianconeroLa Juventus ha ufficialmente riscattato il centrocampista Giacomo Faticanti dal Lecce e ha firmato con lui un contratto fino al 2029.

Padoin continua la sua avventura con la Juve Primavera, ufficiale il rinnovo con il club bianconero: il comunicatoPadoin prolunga ufficialmente la sua avventura alla guida della Juve Primavera per continuare il percorso di crescita del settore giovanile bianconero L’avventura di Simone Padoin sulla panchina della ... msn.com

Padoin ancora alla guida della primavera della Juventus: rinnovo di contratto fino al 2028Mentre la prima squadra, agli ordini di Luciano Spalletti, è già al lavoro da una settimana, anche la Primavera della Juventus si prepara per ripartire in vista della nuova stagione. E i giovani bianc ... msn.com