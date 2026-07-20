I parcheggi sono ancora chiusi, nonostante il via libera al recupero. Il cantiere non è ancora iniziato e i disagi persistono da quattro anni. Gli automobilisti hanno visto diminuire gli stalli disponibili, mentre i pedoni non possono più attraversare via Maestri, la strada che collega il parcheggio dell’ospedale con il viale Piaggio. I passanti si spostano lungo percorsi alternativi, mentre i lavori di recupero non hanno ancora preso il via.

Il via libera al recupero dei due parcheggi c’è, il cantiere ancora no. E i disagi restano non solo per gli automobilisti che da ben 4 anni hanno visto ridursi il numero degli stalli disponibili, ma anche per i pedoni che non possono più passare da via Maestri, la breve strada che collega il parcheggione dell’ ospedale con il viale Piaggio. Certo è che la tenacia dei passanti che violano il divieto di passaggio non ha conosciuto sosta e negli anni non c’è stata recinzione o transenna che sia riuscita ad arrestare il flusso di pedoni. Ora però l’ingegno dei “clandestini“ ha superato se stesso tanto che i varchi costruiti artigianalmente sono stati dotati di “misure di sicurezza“ per non ferirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pacheggi ancora off limits. E i pedoni “abusivi“ li mettono in “sicurezza“

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