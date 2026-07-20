Ospedali di comunità un tavolo sui contratti

È stato convocato un tavolo di monitoraggio per seguire l’esternalizzazione degli Ospedali di Comunità di Giussano e Limbiate. La riunione è stata richiesta dai sindacati, che contestano la decisione di affidare a privati la gestione delle strutture. La direzione di Asst Brianza ha partecipato all’incontro, senza fornire ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Un tavolo di monitoraggio per seguire l’esternalizzazione degli Ospedali di Comunità di Giussano e Limbiate. È il risultato del faccia a faccia tra la direzione di Asst Brianza e i sindacati che contestano con fermezza "la decisione dell’azienda di affidare a privati la gestione delle due strutture". L’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, è stato convocato dopo che Cgil, Cisl e Uil erano venuti a conoscenza della scelta "solo a margine di una precedente riunione" e avevano protestato "per la mancanza di uno scambio preventivo". Dopo il confronto, le parti hanno concordato un calendario serrato di verifiche trimestrali "per tenere sotto osservazione l’andamento dell’appalto, la qualità dei servizi erogati e gli effetti sull’organizzazione della sanità territoriale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Nuovo ospedale di comunità

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