Daniele Orsato, nominato responsabile degli arbitri di Serie A e B, ha dichiarato di seguire le regole e di analizzare gli errori per migliorare. Ha parlato durante una trasmissione radiofonica, sottolineando l’impegno a rispettare le procedure e a lavorare per migliorare le prestazioni arbitrali. Le sue prime parole pubbliche sono state rivolte a chiarire l’approccio professionale che intende adottare nel nuovo ruolo.

Prime parole da designatore per Daniele Orsato, nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B, intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1. E il tema più caldo, quello dei rigorini, lo ha affrontato subito, senza promesse miracolose ma con una linea chiara. Il nodo rigori: “Sbaglieremo il meno possibile”. Sul capitolo che ogni stagione scatena le proteste, Orsato ha scelto la strada dell’onestà: “I rigorini? Seguiremo le regole e lavoreremo sui nostri errori per sbagliare il meno possibile. La buona fede e l’impegno dei miei ragazzi saranno totali”. Stesso approccio sulle simulazioni: “Attenzioneremo tutto. È un aspetto che comunque è in calo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Orsato mette le mani avanti sui rigorini: “Seguiremo le regole e analizzeremo i nostri errori per migliorarci”

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