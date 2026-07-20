Oroscopo Branko oggi lunedì 20 luglio 2026 | le previsioni segno per segno

Da tpi.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, lunedì 20 luglio 2026, le previsioni di Branko indicano che i segni zodiacali potrebbero affrontare tensioni e cambiamenti nelle relazioni personali. Secondo l’astrologo, alcune configurazioni planetarie suggeriscono possibili imprevisti sul lavoro e incontri imprevisti nelle ore pomeridiane. Le stelle consigliano di mantenere calma e attenzione, specialmente in situazioni di confronto. Il pronostico si basa su un’analisi delle configurazioni planetarie consultate dall’astrologo.

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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi. OROSCOPO BRANKO –  Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di  Branko di oggi, lunedì 20 luglio   2026?  L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo  oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 luglio   2026: Ariete Cari Ariete, Marte continua a regalarvi energia e coraggio. Sul lavoro siete pronti a ripartire con entusiasmo e una risposta che aspettavate potrebbe finalmente arrivare. 🔗 Leggi su Tpi.it

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