Oroscopo Branko oggi lunedì 13 luglio 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 13 luglio 2026, si registra un movimento di Mercurio nel segno dei Gemelli, che influenza la comunicazione e i rapporti interpersonali. La Luna si trova nel segno del Leone, portando energia e desiderio di espressione personale. Venere transita nel segno della Bilancia, favorendo incontri e scambi affettivi. Il Sole si trova in Cancro, illuminando le questioni familiari e le emozioni profonde.

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi. OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio 2026: Ariete Cari Ariete, Marte continua a sostenere il vostro segno con una forza straordinaria. Oggi sentite il bisogno di agire e di recuperare terreno in una situazione lavorativa che vi sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Oroscopo Settimanale 8-14 Giugno 2026 Previsioni Segno per Segno (Venere in Leone)

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