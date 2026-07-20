Il nipote di Oriana Fallaci ha pubblicato un ritratto che la mostra con lo sguardo diretto. Nel testo si alternano descrizioni della famiglia Fallaci e dei luoghi della sua vita, come la tenuta di Piuca nel Chianti. Si parla di brevi vicende familiari, della natura della zona e dell’antica casa di famiglia. Non vengono forniti dettagli su eventi specifici o circostanze particolari.

LETTURE ESTIVE. Oriana Fallaci vista dal nipote, figlio della sorella minore Paola. E, insieme, una saga dell’intera famiglia Fallaci, in cui è nucleo aggregante, tutt’uno con le vicende brevi e transeunti degli uomini, la natura vegetale e animale del Chianti, l’antica casa e la tenuta di Piuca. «La Repubblica autonoma di Piuca» (Sellerio) è l’ultimo libro del paesaggista, progettista di giardini privati e pubblici Antonio Perazzi, che del «Giardino selvatico di Piuca» ha fatto un laboratorio vivente, in cui studiare capacità di adattamento, influenze reciproche con l’ambiente, di molte specie vegetali. Non «Gruppo di famiglia in un interno», ma «Autobiografia di famiglia in giardino» (sottotitolo). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Oriana Fallaci, un ritratto con lo sguardo del nipote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presentazione del libro di Nencini su Oriana FallaciIl 3 giugno ad Arezzo, in via Oberdan, si terrà la presentazione del nuovo libro di Nencini dedicato a Oriana Fallaci.

Meloni ricorda Oriana Fallaci: «L’Occidente resti fedele ai valori che lo hanno reso una civiltà di libertà»In occasione dell’anniversario della nascita di Oriana Fallaci, la presidente del Consiglio ha ricordato la giornalista e scrittrice, sottolineando...

Temi più discussi: Oriana Fallaci, un ritratto con lo sguardo del nipote; Quelle lettere di Cristina con Oriana Fallaci -; ORIANA FALLACI: AVEVA RAGIONE LA STREGA; Oriana Fallaci, Indro Montanelli, Tiziano Terzani nei ricordi dei loro familiari.

Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci viene naturale tornare a uno dei temi che ha attraversato gran parte della sua attività, come scrittrice e giornalista, e che oggi appare più attuale che mai: il destino dell'Occidente e della sua identità. L'Occidente non è s x.com

Oriana Fallaci, un ritratto con lo sguardo del nipoteOriana Fallaci vista dal nipote, figlio della sorella minore Paola. E, insieme, una saga dell’intera famiglia Fallaci, in cui è nucleo aggregante, tutt’uno con le vicende brevi e transeunti degli uomi ... ecodibergamo.it

Nella lingua e nella spada, le vite ribelli di Fallaci e PanagulisLa recensione / Elena Bucci dirige e interpreta il monologo di musica e teatro Nella lingua e nella spada ispirato al romanzo Un uomo di Oriana Fallaci ... repubblica.it