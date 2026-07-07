Una task force speciale contro gli abusivi dell’olio è stata annunciata dal ministro dell’Agricoltura. Sono stati avviati controlli a tappeto nelle zone di produzione per individuare pratiche illegali. La misura mira a contrastare le attività non autorizzate e a garantire la qualità del prodotto. L’operazione coinvolge forze dell’ordine e autorità competenti. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui tempi o le modalità delle verifiche.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato la nascita di una task force speciale per contrastare le pratiche illegali nel settore olivicolo. Una nuova fase di controlli interesserà la filiera dell’olio d’oliva, dalla produzione fino alla vendita nei negozi. La cabina di regia per queste verifiche straordinarie è uno strumento già previsto nell’ambito delle strutture di coordinamento del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ma in questa fase sarà rafforzata per un’azione più mirata e intensiva. Forze dell’ordine unite contro le frodi agroalimentari. La task force annunciata dal Masaf... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Controlli a tappeto per stanare gli abusivi dell’olio, Lollobrigida annuncia la task force

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