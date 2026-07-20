Durante un soggiorno a Saint-Tropez, una figura reale ha indossato un foulard trasformandolo in un top, come mostrato in un post sui social. L’accessorio, di dimensioni ridotte, è stato annodato in modo da coprire la parte superiore del corpo, creando un look versatile e pratico. La scelta segue le tendenze dell’estate 2026, dimostrando come un semplice foulard possa diventare un capo d’abbigliamento. La scena si svolge in un contesto di vacanza, con un’atmosfera di relax e stile.

Per le vacanze a Saint-Tropez, Olympia di Grecia punta su un accessorio che occupa pochissimo spazio e può diventare praticamente qualsiasi cosa. Nel suo ultimo look, postato sui social media, la royal cavalca il trend dell’estate 2026 e trasforma un foulard in top. Abbinato a un paio di pantaloni bianchi di lino, diventa il protagonista di un outfit fresco, elegante e facilissimo da replicare in vacanza. Senza occupare troppo posto in valigia. Anche Olympia di Grecia indossa il foulard come top. Maria-Olympia di Grecia e Danimarca, figlia di Pavlos e Marie-Chantal e nipote dell’ultimo re di Grecia Costantino II, appartiene a una famiglia reale oggi non regnante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Olympia di Grecia trasforma il foulard in top: la lezione di stile royal dell’estate 2026

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