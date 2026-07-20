Oltre la diarchia globale | l’autonomia strategica europea tra dipendenze tecnologiche e competizione geopolitica

L’Unione Europea si trova al centro di una crescente polarizzazione tra gli Stati Uniti e la Cina. In questo scenario, il blocco rischia di diventare una variabile dipendente di una competizione globale che non ha avviato. La questione riguarda anche le dipendenze tecnologiche, che pongono questioni di autonomia strategica. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni geopolitiche che coinvolgono più attori e interessi, senza che siano state adottate misure concrete per ridurre le vulnerabilità.

In un sistema internazionale sempre più polarizzato tra Washington e Pechino, l’Unione Europea rischia di essere ridotta a variabile dipendente di una competizione che non ha scelto. Uscire da questa trappola non richiede di schierarsi, ma di costruire una reale capacità di decidere autonomamente, sul piano tecnologico, monetario ed energetico. La crescente competizione tra Stati Uniti e Cina rappresenta il principale fenomeno geopolitico del XXI secolo. Dopo la fine della Guerra Fredda e il momento unipolare americano degli anni Novanta, il sistema internazionale sembra evolvere verso una nuova configurazione caratterizzata dalla presenza di due grandi poli economici, tecnologici e militari. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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