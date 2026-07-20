Ogni anno in Italia circa 130.000 animali vengono abbandonati. La Mutua Italiana Assistenza Veterinaria ha avviato una campagna con lo slogan “Guardalo negli occhi. E ora abbandonalo, se ce la fai”. La campagna mira a sensibilizzare sul problema dell’abbandono degli animali domestici, invitando le persone a riflettere prima di decidere di lasciarli. Non sono stati forniti dettagli su iniziative concrete o campagne specifiche, né sulla durata o sui canali di diffusione.

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “Guardalo negli occhi. E ora abbandonalo, se ce la fai”. Con questo slogan la Miav-Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-Dottor Bau&Dottor Miao, intende sensibilizzare l'opinione pubblica contro una delle piaghe più tragiche e dolorose che ogni anno si ripresenta con l'avvio della stazione estiva: l'abbandono degli animali. Le più recenti stime suonano come un vero e proprio bollettino di guerra: ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 130.000 animali, soprattutto cani e gatti. Molti di questi animali non sopravvivono alle prime settimane di vita in strada. Incidenti, fame, sete, malattie e maltrattamenti trasformano un gesto irresponsabile in una vera e propria condanna a morte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ogni anno 130mila animali abbandonati, al via campagna Miav-Mutua Italiana Assistenza Veterinaria

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